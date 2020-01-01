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Intel Core i9 8950HK против i7 10750H

Intel Core i9 8950HK
Intel Core i9 8950HK
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: Intel Core i9 8950HK на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 10750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 8950HK
Причины выбрать Intel Core i9 8950HK
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 8950HK
10555
Core i7 10750H +20%
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 8950HK и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i9-8950HK i7-10750H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.9 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 37x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 8950HK Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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