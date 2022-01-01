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Intel Core i9 8950HK против i7 12800H

Intel Core i9 8950HK
VS
Intel Core i7 12800H
Intel Core i9 8950HK
Intel Core i7 12800H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i9 8950HK на 2.9 ГГц или i7 12800H с 14-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12800H and 8950HK
Причины выбрать Intel Core i9 8950HK
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1071 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 8950HK
6984
Core i7 12800H +127%
15865
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 8950HK
5320
Core i7 12800H +139%
12719
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 8950HK и i7 12800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-H
Номер модели i9-8950HK i7-12800H
Сокет BGA-1440 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 6 14
Количество потоков 12 20
Частота 2.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 37x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 8950HK
0.38 терафлопс
Core i7 12800H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 8950HK Сайт Intel Core i7 12800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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