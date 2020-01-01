Intel Core i9 8950HK против i7 9750H
Что лучше: Intel Core i9 8950HK на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 9750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 8950HK
- Разблокированный множитель
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
437
Core i7 9750H +2%
445
Cinebench R20 (многоядерный)
2622
Core i7 9750H +1%
2660
Passmark CPU (одноядерный)
2454
Core i7 9750H +2%
2514
Passmark CPU (многоядерный)
10555
Core i7 9750H +7%
11255
Geekbench 5 (одноядерный)
1035
Core i7 9750H +5%
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
4950
Core i7 9750H +5%
5211
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|23 апреля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-8950HK
|i7-9750H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|37x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 8950HK
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
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2 (40%)
Всего проголосовало: 5
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