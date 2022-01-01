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Intel Core i9 9880H против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i9 9880H
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i9 9880H
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 6 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Rembrandt
Номер модели i9-9880H -
Сокет BGA-1440 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon 680M
Частота GPU 350 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
Ryzen 7 6800H +870%
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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