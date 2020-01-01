Intel Core i9 9880H против AMD Ryzen 9 3950X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5.88 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
459
Ryzen 9 3950X +11%
511
Cinebench R20 (многоядерный)
3221
Ryzen 9 3950X +183%
9120
Passmark CPU (одноядерный)
2597
Ryzen 9 3950X +4%
2700
Passmark CPU (многоядерный)
13872
Ryzen 9 3950X +179%
38756
Geekbench 5 (одноядерный)
1103
Ryzen 9 3950X +16%
1275
Geekbench 5 (многоядерный)
6626
Ryzen 9 3950X +121%
14635
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|25 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|749 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-9880H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|2.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9880H
|Сайт AMD Ryzen 9 3950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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