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Intel Core i9 9880H против AMD Ryzen 9 5900HS

Intel Core i9 9880H
VS
AMD Ryzen 9 5900HS
Intel Core i9 9880H
AMD Ryzen 9 5900HS

Что лучше: Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HS and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1450 и 1101 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9880H
1154
Ryzen 9 5900HS +29%
1488
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9880H
8786
Ryzen 9 5900HS +46%
12855
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2600
Ryzen 9 5900HS +25%
3239
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
14291
Ryzen 9 5900HS +58%
22583
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1120
Ryzen 9 5900HS +31%
1468
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и AMD Ryzen 9 5900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i9-9880H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
Ryzen 9 5900HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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