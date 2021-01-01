Intel Core i9 9880H против i3 1125G4
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 30% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4: 0.84 vs 0.38 терафлопс
- На 38% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1153
Cinebench R23 (многоядерный)
8803
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H +2%
2598
2549
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H +51%
14218
9426
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i3 1125G4 +8%
1210
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +59%
6615
4159
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i9-9880H
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|9-20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|12
|Вычислительные блоки
|24
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9880H
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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