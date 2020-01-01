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Intel Core i9 9880H против i5 1038NG7

Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i5 1038NG7
Intel Core i5 1038NG7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i5 1038NG7 с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1038NG7 and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 16.5 ГБ/c (39%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H +43%
13872
Core i5 1038NG7
9712
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i5 1038NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 4 мая 2020
Цена в момент релиза 556 долларов 320 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake
Номер модели i9-9880H i5-1038NG7
Сокет BGA-1440 BGA1344
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i5 1038NG7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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