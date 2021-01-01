Главная > Сравнения CPU > Core i9 9880H vs Core i5 11260H

Intel Core i9 9880H против i5 11260H

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i9 9880H
Intel Core i5 11260H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1383 и 1101 балл
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9880H
1154
Core i5 11260H +21%
1400
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1120
Core i5 11260H +25%
1404
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-9880H i5-11260H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 21-26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
Core i5 11260H +1%
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i9 9880H или Core i7 10750H
2. Core i9 9880H или Core i7 1065G7
3. Core i9 9880H или Core i7 9750H
4. Core i9 9880H или Ryzen 5 4600H
5. Core i9 9880H или Core i7 10850H
6. Core i5 11260H или Core i7 10750H
7. Core i5 11260H или Core i5 10300H
8. Core i5 11260H или Core i7 11800H
9. Core i5 11260H или Ryzen 9 5900HS
10. Core i5 11260H или Core i7 11370H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11260H или i9 9880H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры