Intel Core i9 9880H против Intel Core i5 11300H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или Intel Core i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1115 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1153
Intel Core i5 11300H +23%
1414
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9880H +64%
8803
5371
Passmark CPU (одноядерный)
2598
Intel Core i5 11300H +12%
2915
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H +24%
14218
11507
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Intel Core i5 11300H +26%
1410
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +44%
6615
4599
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i9-9880H
|i5-11300H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics 80EU
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|26-31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|640
|TMUs
|24
|40
|ROPs
|3
|20
|Вычислительные блоки
|24
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9880H
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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