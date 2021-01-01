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Intel Core i9 9880H против i5 11400H

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i9 9880H
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1415 и 1118 баллов
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9880H
1151
Core i5 11400H +54%
1768
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2624
Core i5 11400H +14%
2994
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
14152
Core i5 11400H +8%
15330
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1135
Core i5 11400H +26%
1435
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Цена в момент релиза 556 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-9880H i5-11400H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 22-27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
Core i5 11400H +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

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5. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i9 9880H
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8. Intel Core i5 11300H или Intel Core i5 11400H
9. Intel Core i3 10300 или Intel Core i5 11400H

Комментарии

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