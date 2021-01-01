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Intel Core i9 9880H против i5 11500H

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i5 11500H
Intel Core i9 9880H
Intel Core i5 11500H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i5 11500H с 6-ядрами на 2.4-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500H and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1506 и 1101 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9880H
1154
Core i5 11500H +30%
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9880H
8786
Core i5 11500H +10%
9648
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2600
Core i5 11500H +24%
3211
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
14291
Core i5 11500H +21%
17286
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1120
Core i5 11500H +36%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i5 11500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-9880H i5-11500H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 24-29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
Core i5 11500H +95%
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i5 11500H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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