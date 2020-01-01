Intel Core i9 9880H против i7 1060NG7
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i7 1060NG7 с 4-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- На 78% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 10 vs 45 Ватт
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.5 ГБ/c (39%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9880H +4%
459
441
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H +106%
3221
1560
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H +36%
2597
1906
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H +125%
13872
6154
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H +4%
1103
1064
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +177%
6626
2390
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i9-9880H
|i7-1060NG7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|12x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9880H
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 4800HS против Intel Core i9 9880H
- Intel Core i7 9750H против i9 9880H
- AMD Ryzen 5 4600H против Intel Core i9 9880H
- Intel Core i7 10850H против i9 9880H
- Intel Core i9 9980HK против i9 9880H
- Intel Core i7 10510U против i7 1060NG7
- Intel Core i5 1038NG7 против i7 1060NG7
- Intel Core i7 1068NG7 против i7 1060NG7
- Intel Core i5 1030G7 против i7 1060NG7