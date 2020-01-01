Главная > Сравнения CPU > Core i9 9880H vs Core i7 10750H

Intel Core i9 9880H против i7 10750H

Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H +20%
3221
Core i7 10750H
2694
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H +10%
13872
Core i7 10750H
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1103
Core i7 10750H +10%
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +23%
6626
Core i7 10750H
5374

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 556 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i9-9880H i7-10750H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
7 (70%)
3 (30%)
Всего проголосовало: 10

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10750H или i9 9880H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях