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Intel Core i9 9880H против i7 1160G7

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i7 1160G7
Intel Core i9 9880H
Intel Core i7 1160G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i7 1160G7 с 4-ядрами на 0.9-2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1160G7 and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • На 67% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1403 и 1100 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1088
Core i7 1160G7 +29%
1399
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +34%
6442
Core i7 1160G7
4794

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i7 1160G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 556 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i9-9880H i7-1160G7
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 0.9-2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i7 1160G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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