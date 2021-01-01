Intel Core i9 9880H против i7 1160G7
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i7 1160G7 с 4-ядрами на 0.9-2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- На 67% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1403 и 1100 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
459
Cinebench R20 (многоядерный)
3195
Passmark CPU (одноядерный)
2529
Passmark CPU (многоядерный)
13831
Geekbench 5 (одноядерный)
1088
Core i7 1160G7 +29%
1399
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +34%
6442
4794
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i9-9880H
|i7-1160G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|0.9-2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9880H
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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