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Intel Core i9 9880H против i7 1185G7

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i9 9880H
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1100 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H +46%
3195
Core i7 1185G7
2184
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2529
Core i7 1185G7 +17%
2968
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H +22%
13831
Core i7 1185G7
11346
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1088
Core i7 1185G7 +37%
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +34%
6442
Core i7 1185G7
4795

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 556 долларов 426 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i9-9880H i7-1185G7
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 12x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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