Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i7 12800H с 14-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.