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Intel Core i9 9880H против i7 1280P

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i7 1280P
Intel Core i9 9880H
Intel Core i7 1280P

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i7 1280P с 14-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1280P and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 38% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1637 и 1096 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1097
Core i7 1280P +49%
1638
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H
6641
Core i7 1280P +53%
10180
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i7 1280P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-P
Номер модели i9-9880H i7-1280P
Сокет BGA-1440 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота 2.3 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
Core i7 1280P
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i7 1280P
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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