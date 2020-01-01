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Intel Core i9 9880H против i7 9700K

Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или десктопный i7 9700K на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700K and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H
3221
Core i7 9700K +12%
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2597
Core i7 9700K +10%
2859
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
13872
Core i7 9700K +4%
14445
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1103
Core i7 9700K +10%
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H
6626
Core i7 9700K +11%
7355

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i7 9700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 8 октября 2018
Цена в момент релиза 556 долларов 385 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i9-9880H i7-9700K
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i7 9700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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