Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или десктопный i7 9700K на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.