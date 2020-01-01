Intel Core i9 9880H против i7 9750H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i7 9750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9880H +3%
459
445
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H +21%
3221
2660
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H +3%
2597
2514
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H +23%
13872
11255
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H +1%
1103
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +27%
6626
5211
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-9880H
|i7-9750H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9880H
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
6 (54.5%)
5 (45.5%)
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