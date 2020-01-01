Что лучше: Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i9 10885H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.