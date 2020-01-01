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Intel Core i9 9880H против i9 10885H

Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i9 10885H
Intel Core i9 10885H

Что лучше: Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i9 10885H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10885H and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2597
Core i9 10885H +12%
2918
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
13872
Core i9 10885H +16%
16147
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1103
Core i9 10885H +16%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i9 10885H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 556 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-H
Номер модели i9-9880H i9-10885H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i9 10885H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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