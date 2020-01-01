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Intel Core i9 9880H против i9 10900K

Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 10900K

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или десктопный i9 10900K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900K and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • На 64% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H
3221
Core i9 10900K +98%
6380
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2597
Core i9 10900K +22%
3163
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
13872
Core i9 10900K +72%
23797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1103
Core i9 10900K +24%
1373
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H
6626
Core i9 10900K +66%
11016

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i9 10900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 556 долларов 488 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i9-9880H i9-10900K
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 2.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i9 10900K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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