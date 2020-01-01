Intel Core i9 9880H против i9 10980HK
Что лучше: Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i9 10980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
- Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
- На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
459
Core i9 10980HK +5%
482
Cinebench R20 (многоядерный)
3221
Core i9 10980HK +13%
3626
Passmark CPU (одноядерный)
2597
Core i9 10980HK +13%
2946
Passmark CPU (многоядерный)
13872
Core i9 10980HK +24%
17230
Geekbench 5 (одноядерный)
1103
Core i9 10980HK +11%
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H +1%
6626
6567
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|583 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i9-9880H
|i9-10980HK
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|24x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|72°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9880H
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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