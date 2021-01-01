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Intel Core i9 9880H против i9 11900K

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 11900K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или десктопный i9 11900K на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900K and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1075 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.2 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H
3301
Core i9 11900K +78%
5887
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2573
Core i9 11900K +37%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
14144
Core i9 11900K +86%
26348
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1093
Core i9 11900K +66%
1811
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H
6689
Core i9 11900K +44%
9637

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i9 11900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 16 марта 2021
Цена в момент релиза 556 долларов 539 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i9-9880H i9-11900K
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i9 11900K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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