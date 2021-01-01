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Intel Core i9 9880H против i9 11980HK

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i9 11980HK
Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 11980HK

Что лучше: Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11980HK and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • На 31% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1628 и 1075 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i9 11980HK

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Цена в момент релиза 556 долларов 583 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake
Номер модели i9-9880H i9-11980HK
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 2.6-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i9 11980HK
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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9. Intel Core i9 11980HK или AMD Ryzen 9 5900H
10. Intel Core i9 11980HK или AMD Ryzen 7 5800HS

Комментарии

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