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Intel Core i9 9880H против i9 12900HK

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i9 12900HK
Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 12900HK

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или i9 12900HK с 14-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900HK and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1123 балла
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9880H
8671
Core i9 12900HK +110%
18198
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H
6708
Core i9 12900HK +107%
13911
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i9 12900HK

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-H
Номер модели i9-9880H i9-12900HK
Сокет BGA-1440 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота 2.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
Core i9 12900HK +345%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i9 12900HK
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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