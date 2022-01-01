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Intel Core i9 9880H против i9 12900K

Intel Core i9 9880H
VS
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 9880H
Intel Core i9 12900K

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или десктопный i9 12900K с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900K and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • На 64% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35 ГБ/c (84%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1123 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9880H
1129
Core i9 12900K +76%
1991
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9880H
8671
Core i9 12900K +213%
27161
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2548
Core i9 12900K +65%
4192
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
13997
Core i9 12900K +186%
40052
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1114
Core i9 12900K +86%
2067
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H
6708
Core i9 12900K +164%
17742
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и i9 12900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-9880H i9-12900K
Сокет BGA-1440 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 24
Частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
Core i9 12900K +105%
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H Сайт Intel Core i9 12900K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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4. Intel Core i9 9880H или AMD Ryzen 5 4600H
5. Intel Core i9 9880H или Intel Core i7 10850H
6. Intel Core i9 12900K или Intel Core i9 10900K
7. Intel Core i9 12900K или Intel Core i9 10850K
8. Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 9 5900X
9. Intel Core i9 12900K или Intel Core i9 9900K
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Комментарии

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