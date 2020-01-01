Intel Core i9 9900 против AMD Ryzen 7 3800X
Что лучше: Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 3800X на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
43
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
67
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900 +2%
511
500
Cinebench R20 (многоядерный)
4346
Ryzen 7 3800X +15%
4978
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900 +5%
2847
2699
Passmark CPU (многоядерный)
17084
Ryzen 7 3800X +36%
23302
Geekbench 5 (одноядерный)
1262
Ryzen 7 3800X +4%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
8378
Ryzen 7 3800X +8%
9075
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|449 долларов
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-9900
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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