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Intel Core i9 9900 против Apple M1

Intel Core i9 9900
VS
Apple M1
Intel Core i9 9900
Apple M1

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 9900
Причины выбрать Intel Core i9 9900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Core i9 9900 пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 26.65 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1277 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900
1289
Apple M1 +18%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900 +58%
12306
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900
2882
Apple M1 +31%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900 +14%
16909
Apple M1
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900
1288
Apple M1 +36%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900
7947
Apple M1 +26%
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-9900 -
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 31x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900
0.38 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900 -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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