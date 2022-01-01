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Intel Core i9 9900 против Apple M1 Pro

Intel Core i9 9900
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 9900
Apple M1 Pro

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 9900
Причины выбрать Intel Core i9 9900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 163.2 ГБ/c (392%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 54% ниже чем у Core i9 9900 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1277 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900
1289
M1 Pro +20%
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900 +1%
12306
M1 Pro
12228
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900
2882
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900
16909
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900
1288
M1 Pro +37%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900
7947
M1 Pro +57%
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900 и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake -
Номер модели i9-9900 -
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 3.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 31x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 2048
TMUs 24 128
ROPs 3 64
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900
0.38 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900 -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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