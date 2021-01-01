Intel Core i9 9900 против i3 10100
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
52
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
57
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1281 и 1108 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 1 год позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900 +11%
1282
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900 +120%
12328
5613
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900 +8%
2907
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900 +89%
17363
9207
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900 +15%
1285
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900 +86%
8165
4390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|449 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake-S
|Номер модели
|i9-9900
|i3-10100
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1