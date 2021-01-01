Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900 vs Core i3 10100

Intel Core i9 9900 против i3 10100

Intel Core i9 9900
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i9 9900
Intel Core i3 10100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 9900
Причины выбрать Intel Core i9 9900
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1281 и 1108 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900 +11%
1282
Core i3 10100
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900 +120%
12328
Core i3 10100
5613
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900 +8%
2907
Core i3 10100
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900 +89%
17363
Core i3 10100
9207
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900 +15%
1285
Core i3 10100
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900 +86%
8165
Core i3 10100
4390

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 449 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-S
Номер модели i9-9900 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 24
ROPs 3 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900
0.38 терафлопс
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K против Intel Core i9 9900
2. Intel Core i5 10600K против Intel Core i9 9900
3. AMD Ryzen 9 3950X против Intel Core i9 9900
4. AMD Ryzen 7 3800X против Intel Core i9 9900
5. AMD Ryzen 9 3900XT против Intel Core i9 9900
6. AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3 10100
7. Intel Core i5 9400F против Intel Core i3 10100
8. AMD Ryzen 5 3400G против Intel Core i3 10100
9. AMD Ryzen 3 3200G против Intel Core i3 10100
10. Intel Core i3 10100F против Intel Core i3 10100

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10100 или i9 9900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры