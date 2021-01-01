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Intel Core i9 9900 против i5 11600

Intel Core i9 9900
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i9 9900
Intel Core i5 11600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 9900
Причины выбрать Intel Core i9 9900
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1290 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900
2848
Core i5 11600 +18%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900
16816
Core i5 11600 +11%
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900
1267
Core i5 11600 +24%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900 +34%
8198
Core i5 11600
6103

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900 и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 16 марта 2021
Цена в момент релиза 449 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i9-9900 i5-11600
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.1 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900 Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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