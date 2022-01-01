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Intel Core i9 9900 против i5 12600K

Intel Core i9 9900
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 9900
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 9900
Причины выбрать Intel Core i9 9900
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1277 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900
1289
Core i5 12600K +47%
1900
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900
12306
Core i5 12600K +41%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900
2882
Core i5 12600K +39%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900
16909
Core i5 12600K +62%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900
1288
Core i5 12600K +48%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900
7947
Core i5 12600K +49%
11821
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900 и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-9900 i5-12600K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 16
Частота 3.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900
0.38 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900 Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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6. Intel Core i5 12600K или i9 9900K
7. Intel Core i5 12600K или i5 10600K
8. Intel Core i5 12600K или i7 11700K
9. Intel Core i5 12600K или AMD Ryzen 7 5700G

Комментарии

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