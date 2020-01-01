Intel Core i9 9900 против i9 10850K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или i9 10850K с 10-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
43
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
67
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900
- На 48% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
Core i9 10850K +5%
535
Cinebench R20 (многоядерный)
4346
Core i9 10850K +45%
6312
Passmark CPU (одноядерный)
2847
Core i9 10850K +6%
3030
Passmark CPU (многоядерный)
17084
Core i9 10850K +30%
22195
Geekbench 5 (одноядерный)
1262
Core i9 10850K +6%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
8378
Core i9 10850K +19%
9964
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|27 июля 2020
|Цена в момент релиза
|449 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9900
|i9-10850K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|3.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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