Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или ноутбучный i9 10980HK на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.