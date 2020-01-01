Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900 vs Core i9 10980HK

Intel Core i9 9900 против i9 10980HK

Intel Core i9 9900
Intel Core i9 9900
VS
Intel Core i9 10980HK
Intel Core i9 10980HK

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или ноутбучный i9 10980HK на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10980HK and 9900
Причины выбрать Intel Core i9 9900
  • Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 31% ниже чем у Core i9 9900 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900 +20%
4346
Core i9 10980HK
3626
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900
17084
Core i9 10980HK +1%
17230
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900 +28%
8378
Core i9 10980HK
6567

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900 и i9 10980HK

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 апреля 2020
Цена в момент релиза 449 долларов 583 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-H
Номер модели i9-9900 i9-10980HK
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.1 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 72°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900 Сайт Intel Core i9 10980HK
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 10980HK или i9 9900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях