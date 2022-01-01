Intel Core i9 9900 против i9 12900K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900 на 3.1 ГГц или i9 12900K с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
78
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
51
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900
- На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1277 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1289
Core i9 12900K +55%
2000
Cinebench R23 (многоядерный)
12306
Core i9 12900K +124%
27598
Passmark CPU (одноядерный)
2882
Core i9 12900K +46%
4218
Passmark CPU (многоядерный)
16909
Core i9 12900K +143%
41032
Geekbench 5 (одноядерный)
1288
Core i9 12900K +60%
2066
Geekbench 5 (многоядерный)
7947
Core i9 12900K +128%
18151
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-9900
|i9-12900K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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