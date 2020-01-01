Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 5 1600
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 39% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.6 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900K +44%
499
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +88%
4836
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +44%
2966
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +51%
18530
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +35%
1280
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +70%
8830
5186
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2
Конкуренты
- Intel Core i9 9900K или Intel Core i9 10900K
- Intel Core i9 9900K или AMD Ryzen 9 3900X
- Intel Core i9 9900K или AMD Ryzen 9 3950X
- Intel Core i9 9900K или AMD Ryzen 7 3800X
- Intel Core i9 9900K или AMD Ryzen 9 3900XT
- AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 3 3300X
- AMD Ryzen 5 1600 или AMD Ryzen 3 4300G