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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen 5 2600X
AMD Ryzen 5 2600X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600X and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +59%
4836
Ryzen 5 2600X
3035
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +25%
2966
Ryzen 5 2600X
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +33%
18530
Ryzen 5 2600X
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +24%
1280
Ryzen 5 2600X
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +54%
8830
Ryzen 5 2600X
5738

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 5 2600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 499 долларов 229 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i9-9900K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт AMD Ryzen 5 2600X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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