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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i9 9900K
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1277 и 1108 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K +15%
1340
Ryzen 5 5500U
1167
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +75%
12352
Ryzen 5 5500U
7055
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +19%
2919
Ryzen 5 5500U
2448
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +41%
18464
Ryzen 5 5500U
13085
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +15%
1271
Ryzen 5 5500U
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +73%
8452
Ryzen 5 5500U
4895
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2 (Lucienne)
Номер модели i9-9900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1151 FP6
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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