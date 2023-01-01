Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1277 и 1108 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K +15%
1340
1167
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +75%
12352
7055
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +19%
2919
2448
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +41%
18464
13085
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +15%
1271
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +73%
8452
4895
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2 (Lucienne)
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|3
|7
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2