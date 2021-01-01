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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i9 9900K
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1489 и 1295 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1352
Ryzen 5 5600G +11%
1496
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +12%
12629
Ryzen 5 5600G
11302
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18962
Ryzen 5 5600G +5%
19964
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1314
Ryzen 5 5600G +15%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +18%
8890
Ryzen 5 5600G
7562

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 499 долларов 259 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i9-9900K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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