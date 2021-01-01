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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Core i9 9900K
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • На 84% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +65%
12629
Ryzen 5 5600U
7673
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +48%
8890
Ryzen 5 5600U
5989

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 12 января 2021
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i9-9900K -
Сокет LGA-1151 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600U +192%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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