Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 3800X на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.