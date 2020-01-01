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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 7 5800U

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen 7 5800U
AMD Ryzen 7 5800U

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800U на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800U and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • На 74% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 25 vs 95 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1421 и 1282 балла
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1286
Ryzen 7 5800U +10%
1421
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +36%
8884
Ryzen 7 5800U
6548

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 7 5800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 2 февраля 2021
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i9-9900K -
Сокет LGA-1151 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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