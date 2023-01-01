Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Имеет на 81920 КБ больший объем L3-кэша
- Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1633 и 1277 баллов
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1352
Ryzen 7 5800X3D +8%
1465
Cinebench R23 (многоядерный)
12505
Ryzen 7 5800X3D +19%
14859
Passmark CPU (одноядерный)
2955
Ryzen 7 5800X3D +9%
3212
Passmark CPU (многоядерный)
18615
Ryzen 7 5800X3D +50%
27984
Geekbench 5 (одноядерный)
1288
Ryzen 7 5800X3D +27%
1637
Geekbench 5 (многоядерный)
8480
Ryzen 7 5800X3D +38%
11707
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|105 Вт
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- DDR4-2666
| - DDR4-3200
- DDR4-2933
- DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1