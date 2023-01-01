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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Intel Core i9 9900K
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Имеет на 81920 КБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1633 и 1277 баллов
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12505
Ryzen 7 5800X3D +19%
14859
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18615
Ryzen 7 5800X3D +50%
27984
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8480
Ryzen 7 5800X3D +38%
11707
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i9-9900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 105 Вт
Сокет LGA-1151 AM4
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5800X3D
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-2666 - DDR4-3200
- DDR4-2933
- DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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