Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 9 5900
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
80
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1277 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
505
Cinebench R20 (многоядерный)
4954
Passmark CPU (одноядерный)
3026
Ryzen 9 5900 +18%
3585
Passmark CPU (многоядерный)
19132
Ryzen 9 5900 +101%
38476
Geekbench 5 (одноядерный)
1300
Ryzen 9 5900 +25%
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
8669
Ryzen 9 5900 +26%
10900
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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