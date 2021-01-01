Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 43% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 54 vs 95 Ватт
- На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1277 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
508
Ryzen 9 5900HX +14%
577
Cinebench R20 (многоядерный)
4933
Ryzen 9 5900HX +5%
5179
Passmark CPU (одноядерный)
3005
Ryzen 9 5900HX +9%
3290
Passmark CPU (многоядерный)
18888
Ryzen 9 5900HX +27%
23952
Geekbench 5 (одноядерный)
1287
Ryzen 9 5900HX +17%
1502
Geekbench 5 (многоядерный)
8729
Ryzen 9 5900HX +1%
8837
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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