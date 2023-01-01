Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 9 7900
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 9 7900 с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
93
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
95
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
- Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 49152 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2169 и 1277 баллов
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1340
Ryzen 9 7900 +45%
1941
Cinebench R23 (многоядерный)
12352
Ryzen 9 7900 +97%
24301
Passmark CPU (одноядерный)
2919
Passmark CPU (многоядерный)
18464
Geekbench 5 (одноядерный)
1271
Ryzen 9 7900 +70%
2165
Geekbench 5 (многоядерный)
8452
Ryzen 9 7900 +113%
18018
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|10 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1151
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|142 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|350 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|128
|TMUs
|24
|8
|ROPs
|3
|4
|Вычислительные блоки
|24
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт AMD Ryzen 9 7900
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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