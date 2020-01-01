Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen Threadripper 1950X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 1950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- На 47% ниже чем у Ryzen Threadripper 1950X пиковое энергопотребление – 95 vs 180 Ватт
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Более чем на 32 °C выше максимальная рабочая температура
- На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900K +23%
499
Cinebench R20 (многоядерный)
4836
6641
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +32%
2966
Passmark CPU (многоядерный)
18530
25961
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +25%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
8830
11100
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|10 августа 2017
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|999 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|sTR4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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