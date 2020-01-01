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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen Threadripper 2950X

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen Threadripper 2950X
AMD Ryzen Threadripper 2950X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2950X and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 47% ниже чем у Ryzen Threadripper 2950X пиковое энергопотребление – 95 vs 180 Ватт
  • Более чем на 32 °C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
  • На 45.82 ГБ/c (110%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen Threadripper 2950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 31 августа 2018
Цена в момент релиза 499 долларов 899 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i9-9900K -
Сокет LGA-1151 sTR4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 9.6 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 180 Вт
Критическая температура 100°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 60
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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