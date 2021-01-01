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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Intel Core i9 9900K
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3955WX and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 66% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 95 vs 280 Ватт
  • Разблокированный множитель
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 14 июля 2020
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i9-9900K -
Сокет LGA-1151 sWRX8
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 128
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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